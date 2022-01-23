Kayseri’de çamurun çürütülmesiyle 5 milyon lira değerinde elektrik üretildi

Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan KASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde 2021 yılında da ekonomiye dev destek sağlandı. İşletmesi yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atık Su Arıtma Tesisinde 2021 yılında 70 milyon metreküp atık su arıtıldı. Atık su arıtma çamurundan 2 milyon 817 bin 28 metreküp biyogaz üretilirken, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 5 Milyon 184 bin 450 TL olan elektrik enerjisi elde edildi.

5 MİLYON LİRALIK ELEKTRİK ÜRETTİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, bununla birlikte atık su arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığını belirterek; "KASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde 2021 yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 2 milyon 817 Bin 28 m3 biyogazdan 5 milyon 184 Bin 450 TL değerinde elektrik üretimi gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "Son günlerde enerji fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı enerji verimliliği konusunda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıllara göre daha az enerji ile atık su arıtımı faaliyetleri gerçekleştirildi'' dedi.



KAYSERİ'NİN ATIK SUYU 82 TESİSTE ARITILIYOR

Kayseri'nin atık suyunun 82 adet tesiste arıtılarak, doğayı kirletmesine müsaade etmediklerini aktaran Başkan Memduh Büyükkılıç ; "Son teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde yılda 70 milyon metreküp atık su arıtılarak doğaya kazandırılıyor. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ'miz şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.