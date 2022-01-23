Kelebek çocukları hayata bağladı

Diyarbakır
'da oğlunun yakalandığı kelebek hastalığı ile mücadele eden iki çocuk annesi 47 yaşındaki Şenay Çalışır, 10 yıllık süre içerisinde kendini çocuklara adadı. Türkiye
'nin çeşitli yerlerinden ailelere desteğe koşan Şenay Çalışır, tüm kelebek hastası çocukların annesi oldu. Çalışır'ın 22 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mutlu'ya halk arasında kelebek rahatsızlığı diye bilinen (epidermolysis bullosa) teşhisi konuldu. Doktorların bir saat yaşamaz dediği oğlu Mutlu'nun hayata tutunması için yıllarca mücadele verdi. Babasının sağlıkçı olması nedeniyle deneyimi olan Çalışır, oğlunu hayata bağladı. Oğlu şimdi 22 yaşında olan Çalışır, 5 yıl önce Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
'ni kurarak, kelebek hastalığı ile mücadele eden çocukları yaşama bağlıyor, ailelerine destek oluyor. Kelebek hastalarına yönelik 10 yıldır destek verdiğini ve son 5 yıldır ise resmi dernek olarak maddi manevi yardımcı olduklarını belirten Çalışır, SABAH'a konuştu:
Oğlum doğduğunda dünyam başıma yıkılmıştı, yapayalnız mücadele ettim, hastaneye götürdüğümde çocuğun ölecek diye ilgilenmediler. Etrafımdaki insanlar bulaşıcı bir hastalıkmış gibi görüyorlardı. Bütün bunları yaşamama rağmen pes etmedim. Her şeyi bir tarafa bırakıp dört elle çocuğuma sarıldım. Tabiri caizse kendimi adadım ve o zor zamanlarımda kendi kendime "İmkânlarım el verdikçe bu hastalıktan nerede olursa olsun o kişinin imdadına koşacağım" diye söz verdim.
Türkiye genelinde 350 hastaya, yurt dışında ise 20 hastaya destek oldum. Biyolojik bir kelebek evladım var. Ama anneleri olduğum 370 evladım var. Medikal malzeme gönderiyorum, kliması olmayana klima, yatak, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, kıyafet, telefon, tablet gibi bütün ihtiyaçları karşılamak için elimden geleni yapıyorum.
GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU
SEMRA (29)-Erkan Sevinç
(30) çifti Bartın
'da yaşıyor. Şenay Çalışır'ın girişimleri sonucu Semra, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Semra'nın yaralarına bakımı kendisi yapan Çalışır, "15 günde tüm yaraları kapandı. 5 yıl önce evlenirken gelinlik giymediğini öğrendim. Semra'nın gelinlik hayalini gerçekleştirdim. Evlilik tazelediler. Semra gelinlik, eşi damatlık giydi" dedi.
ESLEM ARTIK PİYANO ÇALIYOR
ŞENAY Çalışır en son Muşlu 9 yaşındaki Eslem Yıldırım'ın yardımına koştu. Ağabeyi ile aynı hastalığın pençesine düşen Eslem'in, elleri ve vücudu sürekli kanıyordu. Kısa süre öncesine kadar hastalıktan dolayı kanayan ellerini dahi açamayan Eslem, aldığı destek ve tedavi sayesinde artık piyano çalıyor.