Park görevlisi kadın ’Ömür’ ismini verdiği karacaya anne şefkatiyle bakıyor: O benim ’Ömrüm’

Trabzon'da Botanik Park'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Derya Saka, parkta yaşayan ve "Ömür" ismini verdiği Karaca ile anne-çocuk ilişkisi yaşıyor. Yavruyken getirilen karacayı büyütüp sahiplenen Saka,evlatlarından ayırmıyor, ona anne şefkati ile bakıyor. Karaca ise onu gördüğünde koşarak yanına geliyor. Derya Saka (44), "2 kızım var, onunla birlikte 3 kızım oldu. O artık benim ömrüm" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Saka ile karaca arasındaki sevgi ve merhamet hikayesini sosyal medya hesabından yayınladı.



Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Botanik Park'ta 3 yıldır çalışan evli ve 2 kız annesi Derya Saka, ark içerisinde iki dişi olmak üzere toplam 3 karaca ve 6 tavşan bulunduğunu onları beslediğini belirtti. Karacalara "Boncuk", "Boynuzlu" ve "Ömür" adlarını verdiğini ifade eden Saka, "Sabah geliyorum, etrafıma toplanıyorlar. Henüz 4 günlük yavruyken gelen Ömür isimli karaca ise daha yakın bana. O beni gördüğünde hemen geliyor. Üzerime atlıyor, beni annesi olarak hissediyor. Diğerler ise yanıma geliyor ama onun gösterdiği sevgiyi fazla göstermiyorlar" dedi.

Yavruyken gelen Karaca'ya "Ömür" ismini veren Derya Saka, her sabah işe geldiğinde önce karacanın karnını doyuruyor, onunla vakit geçiriyor. Saka, "Bir gün işe geldiğinde kafes içinde bir yavru karaca gördüğünü ifade eden Saka, bana 'bu yavruya bakarmısın' dediler. Karaca nasıl beslenir, nasıl bakılır bilmiyordum. Nasıl bakacağım diye terdirgin olmuştum. Sonra ona alıştım. 2 kızım var şimdi ise onu 3. kızım yerine koydum. Artık ona öyle alıştım ki bırakıp gidemiyorum. O da bana o kadar çok alıştıki başkasının verdiği yiyeceği yemiyor. İzin günlerimde bile buraya gelip onu yedirip oyun oynayarak vakit geçiriyorum. Aklım onda kalıyor, bırakamıyorum. Onu bırakıp gittiğimde peşimden bakıyor ben de geri dönüyorum" diye konuştu.

"Ona önce İbrahim Erkal'ın şarkısı olan "Ömrüm" ismini vermiştim. Sonra ise hep benimle yaşadığından dolayı ona "Ömür" ismini verdim. Ömür benim için karşılıksız sevgi demek. Bir evlat sevgisi gibi. Burada beni gören "Ömür'ün annesi, karaca'nın annesi" diyorlar. Bu durumda beni çok mutlu ediyor. Sabah işe geldiğimde hemen yanına gidiyorum. 'Açdır, beni bekliyordur' diye. Ömür beni gördüğünde cik cik diye bağırıyor. Parkta bulunan tavşanlarla birlikte yanıma geliyor. Yemlerini veriyorum. Onun bana karşı sevgisini kimse anlayamaz. O kadar bağlı bir hayvan ki, onu bakan, onu besleyen kişi onun sevgisini çok daha iyi anlar. Bu çok değişik bir duygu. Onun bana koşması, bağırması, beni beklemesi çok farklı bir duygu. O artık benim bir parçam."



YAKINDA ANNEANNE OLACAĞIM

Şimdi ise Ömür ismini verdiği karacanın hamile olduğunu ve ondan yavru beklediğini ifade eden Saka, "Ömür doğum yaptığında inşallah anneanne olacağım. Ona o gözle bakıyorum. Ömrüm yettikçe, elimden geldiğince "Ömür'e" bakacağım. İki evladımı nasıl bakıp büyüttüysem, onu da aynı şekilde bakıp büyütmeye devam edeceğim. Onu severken hep 'Annesinin karagözlüsü, annesinin zeytin gözlüsüdür o. Benim ballı kızım dır o' diyorum.O da sevgimi anlayıp, benimle oynamaya, üzerime atlamaya başlıyor. O artık benim ömrüm oldu" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, "Derya hanım ona çok özel bir ilgi göstermiş, adeta bir anne şefkatiyle 3-4 günlükten bugüne kadar bakmış, şimdi anneanne olmayı bekliyormuş. Gerçekten bu tür hikayeler insanların yüreklerine adeta su serpiyor, zor zamanlarda. Bu bakımdan ben de böyle bir paylaşımı yaparak insanlarımıza, toplumumuza, tüm Türkiye'ye Trabzon'dan güçlü bir sevgi mesajı vermek istedim. Personelimizle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.