Sedef Kabaş’ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu’ndan sert açıklama

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın canlı yayın esnasıdna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayınla ilgili soruşturma başlattı. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından evinden gözlaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne götürülen Kabaş tutuklandı.
BARO BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Kabaş'ın çirkin hakareti üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı'ndan basın açıklaması geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bir kişinin, Cumhurbaşkan'ına hakareti gündemi meşgul etmektedir. Bazı hukukçular ve hukuk kurumları bu ifadeleri "düşünce ve ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendirmiştir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. Maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi düşünce ve ifade özgürlüğünü korumakla beraber bunun sınırlarını da belirlenmiştir. Hakaret asla bir düşünceyi açıklama biçimi olmadığı gibi bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir.
"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"
İfade özgürlüğü ve hakkı; hakareti değil, akıl ürünü fikirlerin kamuoyu ile paylaşılmasını korur. Milletimizin değerlerine, temsilcilerine, insanımızın kutsallarına sistemli bir saldırı olduğunu üzülerek takip ediyoruz.
"YIPRATMA AMACI TAŞIYOR"
Cumhurbaşkanımıza canlı yayında yapılan hakaret bu kabilden yıpratma amacına yöneliktir. Yıpratılmak istenen yalnızca Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda milletin temsilcileri ve değerleridir. Zira Cumhurbaşkanı hem makamı hem de uygulamaları ile milletin temsilcisidir.
"HAZMEDEMİYORLAR"
Milletimizin seçtiği temsilcilerin muktedir olamaması için her on yılda bir darbe yapmayı planlayan, uygulayan ve maalesef başaran dış destekli vesayet odakları 15 Temmuz Destanı ile uğradığı yenilgiyi hazmedememektedir. 15 Temmuz Destanı ile tezahür eden kurucu iradeyi ve bu iradenin savunucularını yıpratmak, yalnızlaştırmak için her türlü ölçüyü bir tarafa atarak, hakaret etmekten de çekinmeyip saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar milletimizin alışık olduğu saldırılardır. Tarihinde bu saldırılarla pek çok kez karşılaşmış olan milletimiz, saldırganlara ve azmettiricilerine fırsat vermeyecektir.
"HAKARET İNSANLARIN HUKUKUNA SALDIRIDIR"
Hem hukukçular hem de medeni insanlar ifade özgürlüğünün hakaret olmadığını bilir. İfade özgürlüğü insanı kendisi yapan, şahsiyet kazandıran çok önemli bir özgürlüktür. Şüphe yok ki ifade özgürlüğünü her zemin ve zamanda savunacağız. Hem de hak sahibinin kimliğine bakmadan savunacağız. Hakaret ise insanların hukukuna bir saldırıdır. İfade özgürlüğü kisvesi altında, insanların şerefini, onurunu, kişilik haklarını toplumun belli bir kesimini hedef alan, hakaret edenler karşısında hukuku bulacaktır. Bu hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle; kimi hedef alırsa alsın ve kim tarafından yapılırsa yapılsın hakaretin, hukuka saldırının karşısında olacağız.
Baromuz, milletimizin hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edecektir.
"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"
Milletimizin değerlerine saldırının karşısında bir sur gibi duracaktır. Haklı olan, gücünü haktan ve halkın değerlerinden aldığı için son derece güçlüdür. Bu gücümüzün farkında olarak eğilmeden hakkı ve haklıyı savunmaya devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun; vesayet odakları ve onların sözcüleri varsa, milletimizin değerlerini uhdesinde taşıyan hukukçular da vardır. Her hal ve şart altında hakkı ve haklıyı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."