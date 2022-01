Sedef Kabaş’ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu’ndan sert açıklama

"YIPRATMA AMACI TAŞIYOR"

Cumhurbaşkanımıza canlı yayında yapılan hakaret bu kabilden yıpratma amacına yöneliktir. Yıpratılmak istenen yalnızca Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda milletin temsilcileri ve değerleridir. Zira Cumhurbaşkanı hem makamı hem de uygulamaları ile milletin temsilcisidir.

"HAZMEDEMİYORLAR"

Milletimizin seçtiği temsilcilerin muktedir olamaması için her on yılda bir darbe yapmayı planlayan, uygulayan ve maalesef başaran dış destekli vesayet odakları 15 Temmuz Destanı ile uğradığı yenilgiyi hazmedememektedir. 15 Temmuz Destanı ile tezahür eden kurucu iradeyi ve bu iradenin savunucularını yıpratmak, yalnızlaştırmak için her türlü ölçüyü bir tarafa atarak, hakaret etmekten de çekinmeyip saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar milletimizin alışık olduğu saldırılardır. Tarihinde bu saldırılarla pek çok kez karşılaşmış olan milletimiz, saldırganlara ve azmettiricilerine fırsat vermeyecektir.