Sedef Kabaş’ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu’ndan sert açıklama

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın canlı yayın esnasıdna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayınla ilgili soruşturma başlattı. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından evinden gözlaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne götürülen Kabaş tutuklandı.

BARO BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kabaş'ın çirkin hakareti üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı'ndan basın açıklaması geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bir kişinin, Cumhurbaşkan'ına hakareti gündemi meşgul etmektedir. Bazı hukukçular ve hukuk kurumları bu ifadeleri "düşünce ve ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendirmiştir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. Maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi düşünce ve ifade özgürlüğünü korumakla beraber bunun sınırlarını da belirlenmiştir. Hakaret asla bir düşünceyi açıklama biçimi olmadığı gibi bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir.

"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

İfade özgürlüğü ve hakkı; hakareti değil, akıl ürünü fikirlerin kamuoyu ile paylaşılmasını korur. Milletimizin değerlerine, temsilcilerine, insanımızın kutsallarına sistemli bir saldırı olduğunu üzülerek takip ediyoruz.