Sedef Kabaş davasında çarpıcı detaylar! Savunması pes dedirtti

"HAKARET ETME GİBİ BİR KASTIM YOKTUR"

Kabaş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda ise hakaret kastı olmadığını savundu. Savcılıktaki ifadesini hakim karşısında da tekrar eden Kabaş, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim" dedi.

Suçlamayı kabul etmeyen Kabaş, serbest bırakılmasını talep etti.

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