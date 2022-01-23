Şoförler Odası’na yeni başkan belli oldu

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
yeni başkanını seçmek için bugün sandığa gitti. GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen seçiminde, hayatını kaybeden eski başkan Mahmut Alkan
'ın oğlu İmam Bakır Alkan
ile Osman Karageçili'nin listeleri yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi akşam sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ile birlikte oy sayım işlemi başladı. Yaklaşık 7 bin üyenin bulunduğu odanın seçiminin sonucu merakla bekleniyordu. Seçimde İmam Bakır Alkan, 2447 oy aldı. Başkanlık için yarışan diğer aday Osman Karageçili ise 1262 oy aldı. Bu sonuca göre Şanlıurfa Şoförler Odası Başkanı İmam Bakır Alkan oldu.
Geçen hafta geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybeden mevcut başkan Mahmut Alkan'ın yerine oğlu İmama Bakır Alkan aday olmuştu. Yeni Başkan seçilen İmama Bakır Alkan, "Ban oy veren, vermeyen tüm oda üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.