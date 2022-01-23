Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı. Kabaş'ın bu açıklaması herkes tarafından tepki çekerken, dün gözaltına alınan Kabaş bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten destek gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefete "Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu" sözleri ile tepki gösterdi.