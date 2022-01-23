Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu
Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:42 Son Güncelleme: 23.1.2022 16:05

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında yaptığı son dakika açıklamasında; "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı. Kabaş'ın bu açıklaması herkes tarafından tepki çekerken, dün gözaltına alınan Kabaş bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten destek gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefete "Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu" sözleri ile tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete "yatırım"yapanlardır.

"SPONSOR OLDULAR"

Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline "yatırım" yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA