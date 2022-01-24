Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

12 MİLYON VATANDAŞA GÜVENLİ KONUT SAĞLANDI

Elazığ ve İzmir'de yaşanan son depremlerin deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık.

81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle; sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda, sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."