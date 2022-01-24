Bilecik Belediyesi’nde rüşvetin şifresi: Yukarısı bilir

CHP
'li Bilecik Belediyesi
'nde, Başkan Semih Şahin
'in danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı
'nın, bir müteahhitten rüşvet alırken yakalandığı skandalda çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı 18 Haziran 2020 tarihli Meclis Toplantısı'na ait görüntülerde, AK Partili Meclis üyelerinin CHP'li Başkan Şahin'i, "Başkanım onlarca müteahhit belediyemizden dert yanıyor. 'Yukarısı bilir' şeklinde söylemlerle karşılaşıyorlar. Bu tarz söylemlerden belediyemizi kurtaralım. Bir ruhsat kesiliyor. Vay efendim neresi bilirmiş yukarısı bilirmiş. Mimarlar odası
onaylamış, yapı denetim onaylamış, belediye onaylamış. Bu yukarısı neresi Allah aşkına ya. Bu yukarısı kim başkanım" diyerek rüşvete karşı uyarılarda bulundu. CHP'li Başkan Şahin ise, "Yukarısı benim" diye cevap veriyor. Şahin, bu cevabın ardından konuşan üyeyi susturmaya ve konuyu değiştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu görüntüler ise 2020'den bu yana Bilecik Belediyesi'nde rüşvet çarkının aleni bir şekilde döndüğünü ortaya koyuyor.
'HABERİ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL'
AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya
, bütün Bilecik'in 3 yıldır konuştuğu rüşvet olaylarından, Başkan Şahin ve bazı arkadaşlarının haberi yokmuş gibi davranmalarına anlam veremediklerini belirtti. Kaya, "Müteahhitlerden ve esnaf arkadaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine konuyu defalarca Meclis gündemine taşıdık. Başkan, ısrarla 'Dedikodu, iftira' diyerek geçiştirdi. Alınan rüşvetin 50-60 milyonu bulduğu iddialarının gerçek olup olmadığını, bu paraların hangi yollarla hangi şirketler üzerinden nerelere yolladığını, ne için kullanılacağını sormak gerek.
Başkan, sonra lütfedip suçüstü yakalanan kişiyi görevden aldı. Konu kapadı mı acaba? Bu ülkede yaşanan her olumsuzluğun nedeni olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç çekinmeden hedef gösterenler, rüşvet olaylarından Şahin'in haberi olmadığına kendilerini ve milletimizi inandırmaya çalışıyor" dedi.
POLİSİN YAKALADIĞI RÜŞVETÇİ İÇİN 'GÖREVDEN ALDIM' DEDİ
RÜŞVET skandalı hakkında kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilere yanıt vermeyen ve telefonlarını kapatan CHP'li Başkan Semih Şahin, Şahin, emniyetin suçüstü yakalayıp kelepçe takarak belediye binasından çıkardığı danışmanı için, "Selçuk Erdağı tarafımca görevden alınmıştır" diyerek komik bir açıklamaya imza attı.