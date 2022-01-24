İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice hissettirdi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağış saatlerce devam etti ve kent genelinde ulaşımı etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı 'ani kar' uyarılarını dikkate almayarak İstanbullu vatandaşlara çile çektirirken, kendi yaptığı uyarıyı unuttu ve 'ani kar' bahanesinin arkasına saklanarak resmen insanlarla alay etti.
İNSANLAR EVLERİNE GİTMEK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜYOR
Aksayan otobüs ve metrobüs seferleri, kapanan yollar nedeniyle zor bir gece geçiren İstanbullu vatandaşlar evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürüyor.
VATANDAŞLARI TROLLÜKLE SUÇLADILAR
İstanbul'daki bu çileyi görmezden gelen CHP'li isimler ise vatandaşları trollük ve yalancılıkla suçladı. CHP 37. İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran ise yaptığı açıklama ile resmen vatandaşlarla dalga geçti.