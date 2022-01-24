İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice hissettirdi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağış saatlerce devam etti ve kent genelinde ulaşımı etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı 'ani kar' uyarılarını dikkate almayarak İstanbullu vatandaşlara çile çektirirken, kendi yaptığı uyarıyı unuttu ve 'ani kar' bahanesinin arkasına saklanarak resmen insanlarla alay etti.