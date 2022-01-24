Haberler Gündem Haberleri İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü
Giriş Tarihi: 25.1.2022 02:07 Son Güncelleme: 25.1.2022 02:10

İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü

İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Araçları ile yollarda ilerleyemeyen vatandaşlar araçlarını bırakıp yollarda yürüyerek evlerine ulaşıyor. Metrobüs ve otobüslerdeki aksamalar nedeniyle binlerce insan çile çekerken, CHP'li İbrahim Can Kıran yollarda mahsur kalan vatandaşlar dalga geçti. Kıran yaptığı açıklamada, Kar yağışı çileye değil, eğlenceye dönüştü” diyerek İmamoğlu’na teşekkür etti.

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice hissettirdi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağış saatlerce devam etti ve kent genelinde ulaşımı etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı 'ani kar' uyarılarını dikkate almayarak İstanbullu vatandaşlara çile çektirirken, kendi yaptığı uyarıyı unuttu ve 'ani kar' bahanesinin arkasına saklanarak resmen insanlarla alay etti.

İNSANLAR EVLERİNE GİTMEK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜYOR

Aksayan otobüs ve metrobüs seferleri, kapanan yollar nedeniyle zor bir gece geçiren İstanbullu vatandaşlar evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürüyor.

VATANDAŞLARI TROLLÜKLE SUÇLADILAR

İstanbul'daki bu çileyi görmezden gelen CHP'li isimler ise vatandaşları trollük ve yalancılıkla suçladı. CHP 37. İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran ise yaptığı açıklama ile resmen vatandaşlarla dalga geçti.

İSTANBULLU ÇİLE, ONLAR EĞLENCE YAŞIYOR

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kıran, "Son yılların en şiddetli kar yağışına rağmen İstanbul'da tüm yollar açık. Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü." dedi.

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İstanbullu vatandaşlar karda mahsur kaldı, CHP’li isim onlarla dalga geçti: Kar eğlenceye döndü
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