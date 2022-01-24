Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon durdu

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN 13.00'E KADAR KAPALI



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurule Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin daha önce sabah saat 04.007e kadar uçuşlara kapalı olacağı duyrulan İstanbul Havalimanı'nın kapalılık süresinin saat 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı

Keskin twitter hesabından yaptığı açıklamada " Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı