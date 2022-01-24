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Giriş Tarihi: 25.1.2022 01:39

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon durdu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon durdu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da operasyonlar durdu. Operasyonun durması nedeniyle Pegasus Havayolları’nın Trabzon-İstanbul ve Erzurum-İstanbul uçakları havada bir süre tur attıktan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi. Kalkış yapacak uçaklar ise pistten z park yerine geri döndü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN 13.00'E KADAR KAPALI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurule Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin daha önce sabah saat 04.007e kadar uçuşlara kapalı olacağı duyrulan İstanbul Havalimanı'nın kapalılık süresinin saat 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı
Keskin twitter hesabından yaptığı açıklamada " Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon durdu
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