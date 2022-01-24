SON DAKİKA: Hrant Dink davasında flaş gelişme! Yargıtay, Erhan Tuncel’e verilen cezayı az bularak bozdu

Hrant Dink davasında son dakika gelişmesi... Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Yasin Hayal'e "örgüt kurma" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Erhan Tuncel'e Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "mala zarar vermek" suçundan 1 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 18 yıl olmak üzere toplamda 99 yıl 6 ay, sanık Zeynel Abidin Yavuz'a Hrant Dink'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye yardım" ve "suç örgütü üyeliği" suçundan toplam 14 yıl 22 gün, suça sürüklene çocuk Ogün Samast hakkında "suç örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay, sanık Ersin Yolçu hakkında "suç örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, sanık Tuncay Uzundal hakkında Hrant Dink'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye yardım" ve "örgüt üyeliği" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, sanık Ahmet İskender hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, sanık Osman Hayal hakkında Hrant Dink'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye yardım" ve "örgüt üyeliği" suçundan beraat ile sanık Salih Hacısalihoğlu hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanuna muhalefetten beraat kararı verilmişti. Yerel mahkemenin kararı sonrasında hükümler temyiz edildi. Temyiz sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladı.

YASİN HAYAL'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİNİN CEZASI ONANDI

Daire, sanık Yasin Hayal'e "suç örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen 7 yıl 6 ay, Hrant Dink'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan sanık Erhan Tuncel'e verilen 18 yıl, sanık Tuncay Uzundal'a verilen 15 yıl, sanık Zeynel Abidin Yavuz'a verilen 12 yıl 6 ay ve sanık Osman Hayal'e verilen beraat hükümlerini onadı.

ZAMAN AŞIMINA BAĞLI KAMU DAVALARI DÜŞÜRÜLDÜ

Sanıklar Erhan Tuncel, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolçu, Tuncay Uzundal, Ahmet İskender, Osman Hayal ve suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'ın "örgüt üyeliği" suçlarının, suç tarihi ile inceleme tarihi arasında ilgili maddelerde öngörülen, "12 yıllık" olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiğinin anlaşıldığına değinilen kararda, hükümlerin bozulmasına ve sanıklar hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesine hükmedildi.

ERHAN TUNCEL'E VERİLEN CEZA AZ BULUNDU

Daire kararında, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararına atıf yapılarak, sanık Erhan Tuncel'in 24 Ekim 2004'teki McDonalds patlamasıyla ilgili olarak, Tuncel'in hazırlanan el yapımı bombanın patlatılmak üzere sanık Yasin Hayal'e teslimi ve kendi gözcülüğünde patlatılması eyleminin insanların ölmesi şeklinde gerçekleşecek sonucu isteyerek ve doğrudan kastla işlediğinin kabul edildiğine değinildi. Kararda, sanık Erhan Tuncel'in tek bir eylemi ile birden çok suçun oluşmasına sebebiyet verdiğinden, ilgili maddeler gereğince 6 mağdura yönelik olarak, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, bu suçtan mahkumiyet kararı yanında ayrıca, "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından kararlar verildiği kaydedildi. Daire heyeti, yerel mahkemece sanık Tuncel hakkında "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" hükümlerini bozdu.

ASGARİ HADDEN UZAKLAŞILMASI GEREKLİ

Daire, sanık Erhan Tuncel'in McDonalds patlamasında 6 mağdura yönelik olarak "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kurulan hükümlerde, mağdurların yaralanmaları karşısında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören ilgili madde ile yapılan uygulamalar sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte nazara alınarak asgari hadden uzaklaşılması gerektiği gözetilmeksizin sanığa eksik ceza tayin edildiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği hükmü bozdu.