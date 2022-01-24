TRT ve Digiturk’ü işgal eden FETÖ’cü hainler için ikinci kez müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ümraniye'deki Casper Plaza'nın helikopter pistine ve Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumuna helikopterlerle askerler indirilmiş, bu askerler o gece TRT'nin Ulus'taki yerleşkesini ve Digiturk binasını işgal etmişti. İki kurumun işgaline ilişkin 93 sanık İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 19 Ocak 2018'de mahkeme, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan sanıklardan 23'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 35'ini müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklara ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "yayın organlarının yayınlarını engelleme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 3 yıl ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verdi, 35 tutuksuz sanık ise beraat etti.

YARGITAY'A GÖRE DARBEYE YARDIM ETTİLER

Yargıtay, sanıklardan albay Hamdi Acar, binbaşı Ali Akkaş ve yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. Binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezası da uygun görüldü.





Aralarında askeri öğrencilerin de olduğu 38 sanığa verilen müebbet hapis cezaları ise bozuldu. Yargıtay, astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a ceza verilmemesi, 37 sanığa ise Anayasa'yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.

İKİNCİ KEZ YARGILANIYORLAR

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine sanıklar, Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda yeniden yargılanıyor. 38 sanığın ikinci kez yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan 30'u hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 sanık için de "Anayasa'yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan" 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, astsubay Mehmet Rauf Çağmar hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

ERLERE ATEŞ ETTİRMEDİĞİ İÇİN CEZA İSTENMEDİ

Mütalaada, astsubay Çağmar'ın üsteğmen Mustafa Torun'un çağırması üzerine darbe teşebbüsünden haberi olmadan içtimaya gittiği, verilen emir üzerine de TRT Ulus yerleşkesine gidip nizamiye kapısında beklediği, askerlere de kimseye ateş edilmemesi konusunda emir verdiği anlatıldı. Çağmar'ın bu yöndeki savunmalarını erlerin de doğruladığı vurgulandı.

CEZA İSTENEN SANIKLAR

Cumhuriyet savcısının mütalaasında darbe teşebbüsünden ağırlaştırılmış hapisleri istenen 30 sanık şöyle:



Akın Senih Özatak, Ali Seyis, Ali Şenkaloğlu, Burak Yılmaz, Cahit Canoğlu, Cem Epçim, Enes Demirci, Erhan Aka, Eyüphan Gezerer, Fatih Altun, Fatih Fent, Furkan Deniz, Halit Çam, Harun Kara, Hüseyin Karadere, Mehmet Celebi, Muhammed Yerdelen, Muhammed Harun Ekiz, Muhammet Taha Neiyi, Muharrem Uğurdogan, Murat Can Güney, Mustafa Alptekin, Mustafa Alper İnce, Nuh Meral, Samet Coşkunçay, Serhat Köktaş, Seyit Ahmet Şahin, Şamil Kartal, Turan Çiçek ve Uğur Güneri



Darbe teşebbüsüne yardımdan 20 yıla kadar hapisleri öngörülen 7 sanık ise şunlar:

Ahmet Dinçer Sakağlu, Aykan Perktaş, Halil İbrahim Akkuş, Mehmet Fatih Çetin, Mustafa Aydoğan, Osman Uludağ ve Taha Yasin Türedi