Yolcu otobüsünde 98 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınan bir yolcu otobüsü TEM Otoyolu üzeri Kocaeli Geçişinde durduruldu. Otobüste dedektör köpek Rek ile gerçekleştirilen aramada, dedektör köpeğin zemin kısma tepki vermesi üzerine, araç detaylı inceleme amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi . Yapılan incelemeler sonucu aracın zemininde gizlenmiş 98 kilo 400 gram Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

TİPİOĞLU'NDAN TEBRİK

Yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden ekipleri tebrik eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Türk Polisi Aziz Milletinin huzuru için her koşulda mücadelesini sürdürmektedir" Bugün ağır kış altında durdurdukları araçta; 98 Kilo 400 Gram EroinYakalayan arkadaşlarımı ve Narkotik köpeğimiz Rex'i kutluyorum.Elinize, emeğinize sağlık. Ayağınıza taş değmesin"cümlelerini kullandı.