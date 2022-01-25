AK Parti MYK’da enflasyon için yol haritası

Toplantının iç gündem maddelerinin ilk sırasında ekonomideki gelişmeler yer aldı. Toplantıda, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritası değerlendirildi. Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve Meclis
çalışmaları da MYK gündemine alındı. Dış politika başlıkları arasında bulunan Ukrayna
-Rusya
gerilimi kapsamlı bir şekilde görüşüldü. MYK'da Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirildi.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ MGK'NIN GÜNDEMİNDE
Yeni yılın ilk MGK toplantısı perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlığında Beştepe
'de toplanacak. Yoğun bir gündemle toplanacak olan MGK'da, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal gelişmeler ele alınacak. Toplantının ağırlıklı konuları terörle mücadele, Kıbrıs, bölgede kalıcı barış çabaları ve AB
ile ilişkiler olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin de değerlendirilmesi bekleniyor.