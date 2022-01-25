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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:52

Avcılar Eski Belediye başkanı Tahsin Salihoğlu vefat etti

Şerif Can Şerif Can
Avcılar Eski Belediye başkanı Tahsin Salihoğlu vefat etti

Avcılar’da 1992-1994 ve 1994-1999 döenmleri arasında Belediye Başkanlığı yapan Tahsin Salihoğlu vefat etti.

Eski Avcılar Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu 2 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Dün sabah hayatını kaybeden Salihoğlu sevenlerini yasa boğdu. Salihoğlu'nun cenaze namazı Sarıyer Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılındı ve naaşı Sarıyer Merkez Mezarlığı'na defnedildi.



TAHSİN SALİHOĞLU KİMDİR?

Batı Trakya'daki Türk azınlığın ve mücadelesinin içinden geliyordu. İTÜ Makine Mühendisliği mezunuydu. Batı Trakya müftüsünün tutuklanması üzerine 1990'lerin başında Patrikhane'yi basarak dünyada olay yaratmış, Dışişleri Bakanlığı döneminde Batı Trakya sorununa yakın destek veren ve çok sevdiğini söylediği Mesut Yılmaz ile tanışmış ve bu tanışıklık onu aktif siyasete taşımıştı. 1992 Belediye Ara Seçiminde ve 1994 Yerel Seçimde ANAP'dan Avcılar adayı olmuş ve 6.5 yıl başarıyla sürdürdüğü belediye başkanlığında bir çok hizmetlerde bulunmuştu.

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Avcılar Eski Belediye başkanı Tahsin Salihoğlu vefat etti
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