Bakan Varank’tan İmamoğlu’na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmasında İstanbul'u esir alan kar yağışını da değerlendiren Bakan Varank İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
Bakan Varank açıklamalarında şu mesajlara yer verdi:
'HİZMET YAPMAMIZ ENGELLENİYOR DİYE BAHANE ÜRETTİNİZ'
"Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı.
'KARLA MÜCADELE BALIK TUZLAYARAK YAPILMAZ'
Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır.
'İNSAN BİRAZ UTANIR'
İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor.
'TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.