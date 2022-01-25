Bakan Varank’tan İmamoğlu’na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

'TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.