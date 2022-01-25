İmamoğlu’nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...

MURAT AĞIREL İMAMOĞLU VE BALIKÇI İLE GÖRÜŞEREK FOTOĞRAFI DOĞRULADI

Yaşanan bu iki gelişmenin ardından aralarında gazetecilerin de olduğu binlerce kişi balıkçı fotoğrafının eski olduğunu savundu ve yalan söylendiğini iddia etti. Gazeteci Murat Ağırel hem restoran sahibi hem de İmamoğlu ile görüşerek yaptığı açıklamada olayın gerçek olduğunu aktardı.