İmamoğlu’nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...

Meteoroloji uzmanları İstanbul için yaptığı tüm uyarılarda kar yağışının etkili olacağını vurgularken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kara hazırlıksız yakalanması tepkilerin odağında yer almıştı.
BİNLERCE VATANDAŞA EVİNE YÜRÜYEREK GİTMEK ZORUNDA KALDI
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç sahibi arabalarını bırakıp evlerine yürüyerek gitti. Metrobüs ve otobüslerde yaşanan aksamalar nedeniyle de binlerce kişi toplu taşıma kullanmak yerine yürümeyi tercih etti.
BALIKÇIDAN SONRA AKOM'A GEÇTİ
Kar yağışının etkili olduğu dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada gündem olmuş ve tepkiyle karşılanmıştı. Fotoğrafların yayılmasında sonra İmamoğlu AKOM'a geçerek buradan yaptığı canlı yayın ile kentteki son durumla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
MURAT AĞIREL İMAMOĞLU VE BALIKÇI İLE GÖRÜŞEREK FOTOĞRAFI DOĞRULADI
Yaşanan bu iki gelişmenin ardından aralarında gazetecilerin de olduğu binlerce kişi balıkçı fotoğrafının eski olduğunu savundu ve yalan söylendiğini iddia etti. Gazeteci Murat Ağırel hem restoran sahibi hem de İmamoğlu ile görüşerek yaptığı açıklamada olayın gerçek olduğunu aktardı.
"ALLAH'IN BİR OLDUĞUNU SÖYLERİM BEN"
Balıkçı sahibi ise rezervasyonun bir ay önceden yapıldığını belirterek, "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben" diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti.
PAYLAŞIMLARINI ANINDA SİLDİLER
Ağırel'in bu açıklamalarından sonra paylaşım yapan ve görselin yalan olduğunu söyleyen gazetecilerin birçoğu ise paylaşımlarını anında sildi. Paylaşımlarını silenler arasında Barış Yarkadaş İrfan Değirmenci de yer aldı.
İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN NİYE SESSİZ KALDI?
Balıkçı açıklama yaparken söz konusu fotoğrafa ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun ve iddiaların odağındaki Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması da balık keyfinin doğruluğuna yoruldu.
Paylaşımlardan bazılar şu şekilde: