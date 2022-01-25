İstanbul’da jandarma teyakkuz halinde! Hastaneye ulaşamaya ailelere yardım ettiler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, dün kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etti. Kar yağışının başlamasıyla yardım ve kurtarma çalışmaları 4x4 araçlarla sürdürüldü.

Arnavutköy'de AFAD personelince, çocuğu ateşlenen bir annenin sağlık kuruluşuna ulaşamayarak bölgedeki işletmeye sığındığının bildirilmesi üzerine Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere ulaştı.

Anne ve hastalanan 1,5 yaşındaki kız çocuğu ile 3 yaşındaki kız kardeşi ve 5 yaşındaki erkek kardeşi Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülmek üzere jandarma aracına alındı.

Kar nedeniyle hastaneye 500 metre kala araçla daha fazla ilerleme olanağı kalmaması üzerine, kız çocuğu jandarma personelinin kucağında hastaneye ulaştırıldı.