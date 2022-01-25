Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin canlı yayında analiz etti! “İBB tuz yerine kum verdi” iddiası

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
"Son iki günden beri yaşadıklarımız bizleri derinden üzdü. Buna rağmen elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili çabamızı ve desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de yine arazideyiz ve çalışmaları takip ediyoruz. Pendik olarak 51 ekiple, 475 personel ile 24 saat çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Daha önce tecrübe edilmiş olaylar var. Bir hafta öncesinden Meteoroloji, burada kar ne zaman gelecek, ne yoğunlukta gelecek bunları bildiriyor. Bu bidlirimler yapıldıktan sonra İBB, AKOM'dan aldığı verileri ilçe belediyeler ile paylaşarak, koordinasyon sağlayarak tedbir almak zorundaydı, zaten alıyordu.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin canlı yayında analiz etti! "İBB tuz yerine kar verdi" iddiası | Video
O zamanlar çok iyi hatırlıyorum, köprü altlarında ve bölgenin sıkıntı doğacak olan yerlerde bununla ilgili araçlar hazır halde bekletirilirdi, gerekli müdahaleler yapılırdı. Tuzlama, küreme anında yapılırdı.
"5 BİN TON TUZ İSTEMEMİZE RAĞMEN BİN 500 TON VERİLDİ"
Biz yıllardan beri büyükşehirden tuz alıyoruz. Bu yıl 5 bin ton istemimize rağmen bize bin 500 ton tuz verildi. Maalesef verilen bu tuzlarda da bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu tuzlar döküldüğünde, koyu renk olduğunu görünce arkadaşlara sordum; 'Nedir bu?' diye. Arkadaşların iddiası; önceki dönemlerde kullanılan tuzun şu anda başka bir versiyonunun kullanıldığı ile ilgili bir bilgi geldi. Bu bilgi neticesinde bir araştırmamızı yaptık.
Bize verdiği tuz, kaya tuzu olarak adlandırılıyor. Çok yoğun miktarda kum oranının yüksek olduğu bir tuz. Bize verilen tuzlar az miktarda kar eritiyor. Kalitesiz bir tuzla tuz dökümü yapıldığını zaman gerekli etkiyi göstermediğini maalesef görüyorsunuz. İBB'nin verdiği tuz yolları bozuyor, makinelere zarar veriyor."