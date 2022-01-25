Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin canlı yayında analiz etti! “İBB tuz yerine kum verdi” iddiası

"5 BİN TON TUZ İSTEMEMİZE RAĞMEN BİN 500 TON VERİLDİ"

Biz yıllardan beri büyükşehirden tuz alıyoruz. Bu yıl 5 bin ton istemimize rağmen bize bin 500 ton tuz verildi. Maalesef verilen bu tuzlarda da bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu tuzlar döküldüğünde, koyu renk olduğunu görünce arkadaşlara sordum; 'Nedir bu?' diye. Arkadaşların iddiası; önceki dönemlerde kullanılan tuzun şu anda başka bir versiyonunun kullanıldığı ile ilgili bir bilgi geldi. Bu bilgi neticesinde bir araştırmamızı yaptık.