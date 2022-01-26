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Giriş Tarihi: 26.1.2022 21:13

Bakan Nebati, Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hervé Ndoba ile görüştü

Bakan Nebati, Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hervé Ndoba ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hervé Ndoba ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, "Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Hervé Ndoba ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırlayıp, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakana nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hervé Ndoba ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Bakan Nebati açıklamada bulundu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Hervé Ndoba ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırlayıp, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakana nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hervé Ndoba ile görüştü
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