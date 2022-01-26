Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Programda Sezen Aksu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Burada çok açık net gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ama diğer taraftan ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem." dedi.
"ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLARI HAKARET ETMEK, KUTSALLARA KÖTÜ SIFATLAR YAPIŞTIRMAK DEĞİLDİR"
Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, "Burayı ayırmak lazım. Benim insanımızın kutsalına yönelik hassas bir duruşum var bunu da herkes bilir. Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, kutsallara kötü sıfatlar yapıştırmak değildir. Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamımız teminatı birbirimize olan saygımızdır, bu saygıyı ortaya koymakta mecburuz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir | Video