Başkan Erdoğan’dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Programda Sezen Aksu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Burada çok açık net gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ama diğer taraftan ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem." dedi.