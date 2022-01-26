Eş, dost belediyeciliği yeni boyut kazandı! CHP’li Soyer’den bir kıyak daha

ATANMASI DA TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine, geçtiğimiz yılın ilk aylarında zaten bu göreve gelecek ismi seçmek için oluşturulan Seçici Kurul'da yer alan 7 isimden biri olan Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Erten'in atanması tartışma çıkarmıştı. Yücel Erten, genel sanat yönetmenliği için başvuran 29 aday arasında yer almıyordu. Erten, aday olmadığı ve adaylık için aranılan şartlara uymadığı halde bu göreve atanmıştı. O dönem Kıbrıs'ta yaşayan ve şu an 77 yaşında olan Erten, son ana kadar Seçiciler Kurulu üyesi olması nedeniyle genel sanat yönetmeni adaylığı için başvuru dosyası da vermemişti. Yücel Erten, o tarihte 76 yaşında olduğu için 657 sayılı Devlet Memurları kanununun hükümlerine de uymuyordu.



AKKAYA İZULAŞ'A YÖNETİCİ YAPILDI

Başkan Tunç Soyer, bir diğer dikkat çeken atamayı da belediyenin ulaşım şirketi İZULAŞ'ta yaptı. ESHOT'ta görevden alınınca emekliliğe ayrılan eski Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'yı İZULAŞ'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağladı. Akkaya'nın eşi Akay Ağca Akkaya'nın geçtiğimiz aylarda Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde aracıyla önünü kestiği otobüs şoförünü, "Ben genel müdürün eşiyim" diye tehdit etmişti.

Yeni Asır'ın ulaştığı Turgay Akkaya ise, şoförün eşine hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia ederek eşinin de şoföre, "Ayıp değil mi biz aynı camianın insanıyız" dediğini savunmuştu. Turgay Akkaya, "Aralarında tartışma olmuş. Bu arada şoför eşime küfürlü bir ifade kullanmış. O yüzden sıkıntı yaşamışlar. Basit bir iş. Eşim geçmek istemiş, şoför de yol kapanınca 'Yürü lan' demiş. Öyle aralarında bir tartışma olmuş" diye konuştu. Akkaya, "Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı?" sorusuna ise, "Hayır. Şoför özür diledi" cevabını vermişti.