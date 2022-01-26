İç ısıtan dayanışma

İstanbul
'da etkili olan kar yağışı vatandaşı yolda bıraksa da, dondurucu soğukta sergilenen dayanışma yürek ısıttı. Kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopter, hamile kadını doğuma 5 dakika kala itfaiye taşıdı. Sağlık ekibi, yol kapalı olunca başka bir hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi. Karda kalanlara kumanya dağıtıldı, özel kurumlar yurtlarının kapılarını vatandaşa açtı, camiler sabaha kadar açık tutuldu, belediyeler işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. İşte Türk insanının dayanışmasını gösteren o anlar...
Kızılay
afet uzmanları, yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Ekipler, zincir takılmasında da yardımcı oldu.
Habipler
- Arnavutköy yolunda restoran işleten esnaf, yolda kalan vatandaşlara çay ikramında bulundu.
Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
ile İlim Yayma Vakfı
, yolda mahsur kalanlara yurtlarını açtı. TÜGVA, "Muhabbetimiz kadar sıcak ikramlarımızla misafirlerimizi bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
CAMİLER 24 SAAT AÇIKTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araçların mahsur kaldığı güzergâhlardaki 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi. Aralarında Turkuvaz Medya
çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 45 kişinin sığınağı Arnavutköy Aktoprak Camisi oldu. Kapılarını mağdur vatandaşlara açan cami imamı Rıdvan Bakır, "40-45 kişilik bir ekibi peyderpey camimizde misafir ettik. Sıcak çorbalar ikram ettik. Barınmak için Kur'a kursumuzu açtık. Yine hazır kıtada beklemekteyiz" dedi.
Arnavutköy, Gaziosmanpaşa
, Bağcılar
, Küçükçekmece gibi çok sayıda ilçede vatandaşlara yardım elini uzatan ilçe belediyeleri vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Belediyeler sokak hayvanlarını da unutmadı ve pek çok noktaya mama bıraktı.
Türkiye'de eğitim gören Iraklı öğrenciler de çalışmalara katıldı. Yolda kalan ambulansları ve araçları kurtaran yabancı öğrenciler, üstgeçitleri dolduran karları da küreyerek açtı.
Kar esareti sırasında İstanbul polisi de yoğun mesai yaptı. Özel Harekât Şube Müdürlüğü polisleri elleriyle iterek yollarda kalan araçları kurtardı. Araçların sürücüleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'a ve polislere teşekkür etti. Aktaş gece boyunca kontrol noktalarını denetledi ve kurtarma çalışmalarına katıldı.
Yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişi kurtarılırken, 3 bin 180 kişi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi. Hadımköy'de ise işçiler geceyi fabrikalarda geçirdi.
HASTALAR YALNIZ BIRAKILMADI
Arnavutköy'de evinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Maltepe'de Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kanser hastası yaşlı amcaya 4x4 ambulanslarla karlı yolları aşarak ulaştı. 1 saatlik mücadelenin ardından karla kaplanan yollar aşıldı, hastaneye nakil yapıldı.
Atatürk Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Mevlüde Kızğı'yı hastaneye götüren ambulans yolda kaldı. İtfaiye aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilen Kızğı bir kız bebek dünyaya getirdi.
Başakşehir'de 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetiştiremeyeceklerini anlayınca hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi. Doğumun ardından erkek bebek ve ailesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren bir hastayı ambulansa kepçe taşıdı.
HAVALİMANINDA SABAHLADILAR
İSTANBUL Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulması ve havalimanına ulaşım yollarının da kar nedeniyle kapanması yüzünden terminalde gecelemek zorunda kalan yolcular, oturma gruplarında ve buldukları boş alanda uyudu.