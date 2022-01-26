İstanbullu karda mahsur başkan balık sefasında

İstanbul
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte ulaşım felç oldu. Toplu taşıma sistemi çöktü. Yüzbinlerce vatandaş mağdur oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise vatandaşın mağduriyetini gidermek ve şehrin sorunlarını çözmek yerine soluğu balık restoranında aldı. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott
ile eşini Rumeli Kavağı'ndaki balıkçıda ağırlayan İmamoğlu, fotoğrafları sosyal medyaya yansıyınca apar topar mekandan ayrıldı. Fotoğraf vermek için AKOM
'a geçti. Başta İmamoğlu'nun balıkçıya gidişi gizlenmek istendi. Ancak tepkiler sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, 19 saatlik mesaisi içinde 1 saat yemek molası verdiğini öne sürdü. Ancak restoranda 1 saat değil 3 saat kaldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun saat 17.47'de gittiği restorandan 20.50'de ayrıldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi Üyesi Hüseyin Çoşgun, o anları SABAH'a anlattı: "İstedikleri kadar yalanlasınlar. Ben şahitim. Fotoğrafların sosyal medyada yayıldığı haberi verilince mekandan çıktı. Soluğu AKOM'da alarak görüntü verdi."
BU İLK DEĞİL
İmamoğlu 24 Ocak 2020'de de Elazığ ve Malatya
depreminden sonra bölgeye gidip 2 saat kaldıktan sonra soluğu Palandöken
'de aldı.
17 Ağustos 2019'da İstanbul'u vuran ve 1 kişinin öldüğü selde Bodrum
'da tatildeydi. Günübirlik İstanbul'a gelip fotoğraf çektirdikten sonra Bodrum'a dönüp tatiline devam etti.
KARLA MÜCADELE BALIK TUZLAYARAK YAPILMAZ
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş fotoğraflarına tepki gösterdi. Varank: "Milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz."
VATANDAŞA YOK, İMAMOĞLU'NA VAR
Vatandaşın hizmetinde olması gereken kar küreme aracının İBB Başkanı'na özel hizmet verdiği görüldü. İmamoğlu'nun balık yediği restoranın yolları 10 dakikada bir temizlenerek tuzlandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kar küreme aracının saat 17.47 (İmamoğlu'nun restorana geliş saati) ile 20.50 (Ayrılış saati) arası sürekli çalışma yapması dikkat çekti.
İSTANBUL'DA SEL BODRUM'DAYIZ
ELAZIĞ'DA DEPREM PALANDÖKEN'DEYİZ