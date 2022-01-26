Son dakika: Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı! Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulundu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu ile ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, Hablemitoğlu'nun katil zanlısının şu anda Türk yargısına hesap verdiğini aktardı.

MİT, NURİ GÖKHAN BOZKIR'IN İZİNİ UKRAYNA'DA BULDU

Başkan Erdoğan, "Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de bunu konuştuk." ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZ ADALETİNE HESAP VERİYOR"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın buradaki yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla birlikte bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen bir kişi. Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılma konusundaki kararlığımızın bir ispatıdır. Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerin her zaman oyunlarını bozduk. Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı! Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bulundu | Video