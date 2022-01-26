Türk Interpol’ü 109 suçluyu, 33 ülkeden getirdi

EMNİYET Genel Müdürlüğü
Interpol- Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in Interpol İcra Komitesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte 2022'de Türkiye ile Interpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açıldı. Sevgel'in FETÖ- PDY olmak üzere PKK/ KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelesi ve bu konulardaki görüşlerini en üst düzeyde aktarma imkânı bulması, bunda etkili oldu. Interpol- Europol Daire Başkanlığı'nın başarılı çalışmaları sonucu, 2021'de uluslararası seviyede aranan 109 suçlu, 33 ülkeden getirilerek Türk yargısına teslim edildi. Ayrıca ülkemizde yakalanan 29 suçlu 7 ülkeye iade edildi. Türk Interpol'ü tarafından Türkiye'ye getirilenlerin başında 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın
ve ağabeyi Fatih Aydın
ile "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan Cihan
ve Zafer Saral
kardeşler de yer alıyor. Öte yandan Türk Emniyet Teşkilatı
, Interpol'ü aktif şekilde kullanırken 2 bin 213 kişi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. Bunlardan 805'i terör suçlarından, 822'si asayiş suçlarından, 586'sı da kaçakçılık suçlarından oluşuyor.