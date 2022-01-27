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Giriş Tarihi: 27.1.2022 21:29

Girik’in cenazesine can dostlar için mama bağışı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Girik’in cenazesine can dostlar için mama bağışı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Fatma Girik’in cenazesi için ailesi ve yakınlarından çağrı yapıldı. Cenazeye çiçek gönderilmemesi, Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerimize can dostlarımız için mama bağışında bulunulması rica edildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. 79 yaşında hayatını kaybeden Girik'in cenazesi 28 Ocak Cuma günü, Bodrum Merkez Adliye Camiinde kılınacak Cuma namazına müteakip Torba mezarlığına defin edilecek. Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Girik, için çağrı yapıldı. Girik'in ailesi ve yakınlarının isteği üzerine cenazeye çiçek gönderilmemesi, Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerimize can dostlarımız için mama bağışında bulunulması rica edildi.

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Girik’in cenazesine can dostlar için mama bağışı
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