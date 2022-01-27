Son dakika: Şike davasında isimleri geçen hakim ve savcılar HSK tarafından ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Fenerbahçe şike davasında isimleri geçen hakim ve savcıların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Daha önce FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilip şike kapsamında ikinci kez meslekten çıkarılan hakim ve savcılar şunlar:

"Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Zekeriya Öz, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu."

ŞİKE DAVASINDA NE OLMUŞTU

3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda Şike" davasında yapılan ceza yargılaması 10 yıllık bir sürecin ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen karar sonrasında son bulmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılaması yapılan ve "tehdit, şike, teşvik primi" suçlamalarını içeren davaya ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararları temyiz edilmiş, temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesine gelmişti. Temyiz incelemesinin ardından Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki beraat hükümleri onanmıştı.