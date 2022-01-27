‘Ormancık katliamı’ unutulmadı

MARDİN
'İN Savur
ilçesinde, 21 Ocak 1994'te, Ormancık Akyürek köyünü basan terör örgütü PKK'lı teröristler 11'i çocuk 21 vatandaşı hunharca katletmişti. Ormancık şehitleri, hain saldırının 28'inci yıldönümünde, Savur Kaymakamlığı'nın düzenlediği törenle anıldı. Program çerçevesinde ziyaret edilen sivil şehitlerin mezarında dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Hüznün tazelendiği bir gün olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya
, "PKK, 2 yaşındaki çocuktan kadınına, yaşlısına kadar hepsini hunharca katletti. Bu topraklar terörden, anarşiden, fitne ve fesattan çok çekti. Biz bu vatanda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi. Savur Güvenlik Korucuları
ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız
ise, "Köyümüzü dört bir taraftan sarıp, çoluk çocuk, kadın demeden 21 vatandaşımızı şehit ettiler. PKK terör örgütünü lanetliyoruz" dedi.