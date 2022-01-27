Saç ekimi yaptırırken ölmüştü! Karar çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim'de İbrahim Gül'ün saç ekimi için hastaneye gittiği belirtilerek, doktor sanık Mehmet Albayrak'ın sorumluluğundaki anestezi teknikleri sanıklar Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimi başlamadan önce Gül'ün kalp krizi geçirdiği anlatıldı. Akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak hastanın kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığı aktarılan iddianamede, Gül'ün anjiyoya alınarak kalp damarına stent takıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme kararını açıkladı. Aralarında hastanenin başhekiminin bulunduğu 4 sanığın beraatına karar verildi.



Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Serdar Elgörmüş ve Mehmet Albayrak geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.



"EYLEM İLE ÖLM ARASINDA İLİYET BAĞI YOK"



Esas hakkındaki mütalaasını açıklaya duruşma savcısı eylem ile ölümün arasında illiyet bağı bulunmadığını belirterek mahkemeden, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



"UYGUN OLMAYAN BİR ORTAMDA SAÇ EKİMİ YAPILDI"



Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı ise "Sanıklar uygun olmayan bir ortamda teknik ekipmanların bulunmadığı koşullarda saç ekip işlemlerini gerçekleştirmiştir. Sadece sağlık çalışanlarını korumak için basit tahliller yapılmış olup, diğer sistematik araştırmalar yapılmadan operasyon yapılmıştır. Biz bu sebeple sanıkların kusurlu olduğunu düşünüyoruz" diyerek sanıkların cezalandırılmalarını istedi.



BERAAT KARARI VERİLDİ



Kararını açıklayan mahkeme tutuksuz yargılanan sanıklar Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında beraat kararı verilmesine hükmetti.