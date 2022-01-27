Selahattin Beyazıt ile ilgili dikkat çeken iddialar: ’Türkiye’deki Gladyo’nun baronuydu’

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt geçtiğimiz kısa süre önce hayatını kaybetti. Beyazıt ile ilgili bugün Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazıda Beyazıt'ın derin Gladyo'nun Türkiye'deki baronlarından olduğu belirtildi.

Korkmaz'ın Beyazıt ile ilgili dikkat çeken yazısındaki o ifadeler şöyle:

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından olması, onun derin kimliğinin üzerindeki sportif bir örtüydü.

Nedir?

Dört gün önce hayata veda eden Selahattin Beyazıt, Türkiye'deki Gladyo'nun önde gelen baronlarındandı.

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Uzun yıllar evvel CIA'in kurduğu Bilderberg örgütünün 1972 ila 1992 arasındaki Türkiye Temsilcisi idi.

Bilderberg toplantılarına 23 kez katıldı.

SARI-KIRMIZI KAŞKOLLU FETULLAH

Galatasaray'ın pardon Gladyo-Saray'ın iki dönem (1969-1973 ile 1975-1979) başkanlığını yaptı, Mister Beyazıt…

Düzenbaz Locaefendi'nin 1990'lı yıllarda nagehan (birdenbire) Galatasaray'ı tuttuğunu hatırlaması, tesadüf değildir.

Fetullahçılığın Galatasaray'a sirayet etmesi hiç de zor olmamıştı!

2017'de bile, Galatasaray Kulübünün Mali Genel Kurulunda FETÖ mensubu Hakan Şükür ile Arif Erdem'e nasıl sahip çıkıldığı hafızalarda tazeliğini koruyor.

ÇEŞME'NİN BAŞINDAKİLER

Fetullah Gülen'in mason locasına girdiği yıl (1975); Bilderberg, Türkiye'deki ilk toplantısını İzmir-Çeşme'deki Altınyunus Oteli'nde yaptı.

İşbu derin toplantı, Selahattin Beyazıt'ın ısrarlı talepleri neticesinde gerçekleşmişti…

NATO ALBAYI CEMRE

1975'teki o toplantıya katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri Joseph Luns da vardı…

Memdali Birand'ın Sevgili Eşi Cemre Birand, NATO'nun Merkezi Brüksel'de Mister Luns'un Basın Sekreterliğini yapmıştı.

Cemre Hanımefendi mi; 2016 sonrasındaki Fetullahçı hainleri "mağdurmuş gibi" gösterme kampanyasının bir parçasıdır.

BARON BEYAZIT'IN MAGGY'Sİ

Çeşme'deki Bilderberg'te Küresel Baronlar David Rockefelller, Edmond de Rothschild ve Giovanni Agnelli de yerlerini almıştı.

Toplantının katılımcılarından Margaret Thatcher, Çeşme'den dört sene sonra (1979) İngiltere'nin Başbakanı olmuştu.

"Törkiş Baron" Mister Selahattin Beyazıt, kendisine "Maggy" diyecek kadar yakındı.

Maggy, Doğu Bloku'nun/Sovyetler'in dağıldığı 1990'ın sonuna kadar Kraliçe'nin Başbakanıydı.

1990'da NATO'nun "düşman" konseptinde Komünizmin yerini İslam alıyordu!

Bu kararda, Thatcher ile birlikte dönemin ABD Başkanı Birinci Bush başat rol oynadı.

Baba Bush mu; 1976-1977 döneminde CIA direktörlüğü yapmıştı.

KALEMİNDEN KAN DAMLIYORDU

Birinci Irak Harbi'ni Baba Bush, İkinci Irak Savaşını ise Oğul Bush gerçekleştirdi.

ABD'nin Irak'ı işgalinden bir sene kadar önce (12 Şubat 2002), "Demir Leydi" diye anılan Thatcher'ın Guardian'da yayınlanan makalesi "Yeni Bolşevizm İslam'dır" başlığını taşıyordu!

İngiltere eski Başbakanı "Tıpkı komünizm gibi İslamizm'i de yenmek için uzun süreçli, kapsayıcı bir strateji gerekir…" diyordu!

ÇEŞME'DEN BAĞDAT'A

1975'te Çeşme başında Donald Rumsfeld da vardı…

Uzun yıllar sonra; İkinci Bush'un Savunma Bakanı olan mendebur Rumsfeld, Irak'ta Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki sistematik işkencelerin emrini veren kişiydi.

Locaefendi Fetullah, ABD'nin Irak'ı işgalini canla başla destekledi.

ABD, bir milyon iki yüz bin Irak'lıyı katletti…

NATO'cu Cemre'nin Sevgili Eşi Memdali de İşgalci ABD ile gurur duyuyordu!

ÇEŞME'DEKİ ÜNLÜ İSİMLER

Çeşme'deki Bilderberg'e Baron Beyazıt ile birlikte Türkiye'den katılan isimler şunlardı:

Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, İhsan Sabri Çağlayangil, Kamran İnan, Hasan Esat Işık…

İhsan Doğramacı, Gülten Kazgan, M. Nuri Birgi, Oğuz Gökmen, Semih Akbil, Halil Tunç, Memduh Yaşa, Selçuk Yaşar…

SABETAYİST BAĞLANTILAR

Çeşme'den uzun seneler sonra, Locaefendi Fetullah "Şayet, ahirette Allah bana şefaat etme imkânını verirse bunu evvela Ecevit için kullanırım!" diyecekti!

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Sabetay Sevi'nin 17. yüzyılda yaşadığı eve yaptığı ziyareti, İzmir'e vaiz olarak atandığı dönemdeki (1966) özel bir sohbette anlatan Fetullah Gülen…

O evdeki Yahudi cemaati mensuplarının kendisine "Muhterem Gülen, sen bizim Mesihimizsin" diye seslendiğini söylüyordu!

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Fetullah'ın annesinin gerçek ismi Rabin'dir.

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"Evet, Ben Selanikliyim" kitabının yazarı Ilgaz Zorlu, 21. Yüzyıl'ın başlarında Türkiye'deki Sabetaycıları deşifre ederken; Rahşan Ecevit'in asıl isminin "Raşel" olduğunu öne sürmüştü.

Rahşan Hanım için aynen şöyle diyordu:

"İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'e benzer! Yapısı, karakteri, fikriyatı onun aynısıdır…"