Son dakika: CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni perde! Sucuk bile istemişler

RÜŞVET ALAN ERDAĞI'NI SAVUNDULAR

Rüşvet skandalı sonrası 1 hafta boyunca suskun kalan CHP Bilecik İl Yönetimi, Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katılımıyla önceki gün yaptığı basın toplantısında akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. İl Başkanı Metin Yaşar, "Rüşvetle ilgili söylemler daha önce de bize iletildi. Parti yönetimi olarak bu söylemleri Başkan Şahin'e ilettik. Kendisi de bize Selçuk Erdağı'nın kaliteli bir insan olduğunu, böyle şeyler yapacak bir insan olmadığını söyledi. Rüşvet iddiaların söylemlerden ibaret olduğunu söyledi. Zaten konu da yargıda gerçekler er geç ortaya çıkacak. Biz 100 yıllık köklü bir partiyiz. Partimizde siyaset yapanlar da bu değerlere özen gösteren kişilerdir" dedi.