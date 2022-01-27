Son dakika: THY’de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu

İş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlayan Bolat, 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev aldı.