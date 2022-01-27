Haberler Gündem Haberleri Son dakika: THY'de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu
Giriş Tarihi: 27.1.2022 18:53 Son Güncelleme: 27.1.2022 19:22

Son dakika: THY'de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika: THY’de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu

Son dakika haberleri: Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı’nın yerine 2012 yılından beri THY Yatırım ve Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bolat getirildi.

Son dakika haberleri: Çevrimiçi olarak bugün yapılan THY Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 2015 yılından beri THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı, istifa kararını açıkladı. Toplantıda Aycı'nın yerine Ahmet Bolat getirildi.

Dr. Ahmet Bolat

AHMET BOLAT KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dr. Ahmet Bolat ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, University of Michigan'da ise Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

İş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlayan Bolat, 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev aldı.

Sonrasında THY Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanan Bolat, 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Son dakika: THY'de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu
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