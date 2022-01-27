Son dakika: THY’de görev değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat oldu

Son dakika haberleri: Çevrimiçi olarak bugün yapılan THY Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 2015 yılından beri THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı, istifa kararını açıkladı. Toplantıda Aycı'nın yerine Ahmet Bolat getirildi.
Dr. Ahmet Bolat
AHMET BOLAT KİMDİR?
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dr. Ahmet Bolat ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, University of Michigan'da ise Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır.
İş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlayan Bolat, 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev aldı.