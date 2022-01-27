TÜGVA’dan HALK TV ve İsmail Saymaz’a yalanlama: “İddialar tamamen gerçek dışıdır!”

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmiş, sonra bu işgal son bulmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu TÜGVA Adalar Şubesi'nin tahliyesi için mahkeme kararı olduğunu iddia ederek algı çalışmasına girişmişti. CHP'li kimi isimler de bunu sosyal medyadan yaymıştı.

İSMAİL SAYMAZ "ADALAR DAVASI KAYBEDİLDİ" YALANINI YAZDI!



Bugün ise HALK TV'deki yazısında İsmail Saymaz, "TÜGVA, Adalar'da davayı kaybetti" başlıklı bir makale kaleme aldı. Bu köşe yazısında, "Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Ocak'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor" diye yazdı.





TÜGVA HALK TV'Yİ VE İSMAİL SAYMAZ'I YALANLADI!



TÜGVA resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün İsmail Saymaz'ın "TÜGVA Adalar Davasını Kaybetti" yalanı hakkında basın açıklamamızdır, ayrıca mahkeme kararını da paylaşıyoruz" diyerek İsmail Saymaz'ı ve HALK TV'yi yalanladı.

İŞTE TÜGVA'NIN O AÇIKLAMASI:



"Başta HALK TV olmak üzere birtakım internet sitelerinde "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" manşeti ile vakfımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görülen davanın reddedildiğine ve vakfımızın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verilmiştir.





Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Usul hukuk uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazsının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber HALK TV tarafından manipülatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir.



"İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde "davanın kaybedildiğine" ve "karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına", "TÜGVA'nın binayı boşaltacağına" ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır. Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve HALK TV'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz.



İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kapsamında hizmet etmek amacıyla maksatı şekilde servis edilen "Vakfımızın davayı kaybettiğine" dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."

TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğin tarihini yazınca, fonladığı sözde gazetecilerle gündemi değiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmaya başlamış.

Bu sefer yalanlarının ortaya çıkması 5 dakika sürdü.

Özetle: Adalarda davayı kaybetmedik." ifadelerini kullandı.