Van’da şehre inen kurt soğuktan dondu

Van'da çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar yerleşim birimlerine inmeye başladı. Özalp ve Çaldıran ilçelerine inen kurtlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

KURT SOĞUKTAN DONDU

Hava sıcaklığının gece -40 dereceye kadar düştüğü Özalp İlçesi Sağmalı Mahallesi'ne inen bir kurt soğuktan dondu. Kırsal Sağmalı Mahallesi sakinleri sabah kalktıklarında önce köpek zannettikleri hayvanın bir süre sonra donduğunu fark etti. Arka ayakları üzerine oturduğu sırada donarak hayatını kaybeden hayvanın kurt olduğunun anlaşılması, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Aç kalan ve yiyecek bulmak için yerleşim birimine inen kurdun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan mahalle sakinleri, birbirlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇALDIRANDA DA KURT GÖRÜLDÜ

Öte yandan Van'ın Çaldıran ilçesinde de ilçe merkezine inen kurtlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar bir süre sonra gözden kaybolurken, kurtların ilçe merkezine inmesi vatandaşları tedirgin etti.