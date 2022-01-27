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Giriş Tarihi: 27.1.2022 19:40

Van'da şehre inen kurt soğuktan dondu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Van’da şehre inen kurt soğuktan dondu

Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava vatandaşlar kadar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Aç  kalarak şehre inen bir kurt, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 40 dereceye düştüğü Özalp İlçesinde ayakta donmuş halde bulundu.

Van'da çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar yerleşim birimlerine inmeye başladı. Özalp ve Çaldıran ilçelerine inen kurtlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

KURT SOĞUKTAN DONDU

Hava sıcaklığının gece -40 dereceye kadar düştüğü Özalp İlçesi Sağmalı Mahallesi'ne inen bir kurt soğuktan dondu. Kırsal Sağmalı Mahallesi sakinleri sabah kalktıklarında önce köpek zannettikleri hayvanın bir süre sonra donduğunu fark etti. Arka ayakları üzerine oturduğu sırada donarak hayatını kaybeden hayvanın kurt olduğunun anlaşılması, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Aç kalan ve yiyecek bulmak için yerleşim birimine inen kurdun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan mahalle sakinleri, birbirlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇALDIRANDA DA KURT GÖRÜLDÜ

Öte yandan Van'ın Çaldıran ilçesinde de ilçe merkezine inen kurtlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar bir süre sonra gözden kaybolurken, kurtların ilçe merkezine inmesi vatandaşları tedirgin etti.

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Van'da şehre inen kurt soğuktan dondu
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