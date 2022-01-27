Yaşanan tam bir basiretsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'da yaşanan kar esaretinin İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıkardığını belirterek, "Tam anlamıyla bir basiretsizlik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
KARLA MÜCADELE
Son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşturursa bunun herhalde bir sorumlusu veya sorumluları vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Daha önceki yılların altında bir miktarda kar yağışı
söz konusuydu üstelik. Buna rağmen bu sorun gereken yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik.
SONRADAN ÖNLEM ALINMAZ
Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız, kış mevsimine girerken bütün tedbirlerinizi almalısınız. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Siz kalkar da belediyenizde insanları dışarı döker, onların yerine hiç İstanbul'u tanımayan insanları belediyeye boca ederseniz böyle sıkışır kalırsınız.
Ben gece saat 3'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum.
Belediye başkanlığı yaptığım dönemde kar, tipi, bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak, yok böyle bir şey. Biz tüm belediyelerimizle AKOM
'da karargâhımızı kurar, oradan İstanbul'u izlerdik.
Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, kabiliyetleri olmayanlar "Engelleniyoruz" diyor. Bu koskocaman bir yalandır.
Milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara
, İzmir
başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen bütçeden aktarılan paylar 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat arttırılmıştır.