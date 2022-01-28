Halk TV'deki Suat Toktaş ile Liderler Özel programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program öncesi bir gurup Bakırköylü tarafından Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepkilerini dile getirmek için protesto edildi. Kılıçdaroğlu'na, "Kerimoğlu'nu istemiyoruz" diye seslenen vatandaşlar, Kerimoğlu'na da "İstifa et" diye seslendi.

Bakırköylülerden Kılıçdaroğlu'na protesto | Video

Özgürlük Meydanı'nın hemen alt tarafında bulunan Halk TV binası önünde toplanan vatandaşlar, "Kerimoğlu'nu istemiyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'nu bekleyen Kerimoğlu'na da 'İstifa et' diye seslendi.





Korumaları tarafından apar topar Halk TV binasına çıkarılan Kılıçdaroğlu'nun ardından, slogan atan vatandaşların seslerinin duyulmaması için camlarını kapayan Halk TV'ye, "Halkın kanalı, bak biz halkız. Bizim haberimizi yapsana" diye seslenen vatandaşlar, Kerimoğlu'nun kamu alanlarını peş keş çektiğini, daha dün sabah karda kışta ağlaya ağlaya yaşlılarını bile köylerinden ettiğini, 3 aydır grev yapan işçilerin sigorta ve SGK primi ödemediği için elde ettiği 3 aylık karı zam olarak vereceğini ve halka da 'Sosyal demokratlık' taslayacağını söyleyerek, "Haber gözünüzün önünde ama siz görmüyorsunuz" dedi.





KAFTANCIOĞLU VATANDAŞLARIN YANINA İNDİ…

Vatandaşların tepsisine çevre esnaf da destek vermeye başlayıp kalabalık çoğalınca CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bülent Kerimoğlu toplanan kalabalığın yanına inerek şikayetlerinin ne olduğunu sordu.

Öncesinde de defalarca Bülent Kerimoğlu ile ilgili şikayetlerini bizzat Kaftancıoğlu'nun kendisine ilettiğini söyleyen vatandaşlar "Sizler Bakırköy ellerinize başka partiye mi vermek istiyorsunuz? Amacınız ne?" diyerek tepki gösterdi.

Şikayetlerin sebebinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini söyleyen Kaftancıoğlu, vatandaşlardan oluşacak 3 kişilik bir ekiple pazar sabahı görüşmek istediğini Kılıçdaroğlu'na kalmadan kendisini de müdahale edebileceği konular varsa eğer, bunları düzelteceğinden kimsenin şüphesi olmayacağını söyledi.

"KAMU ALANLARIMIZ PEŞ KEŞ ÇEKİLİYOR"

Yaşam Köyü'nün devrinden başlayarak, göreve geldiği 2014 yılından beri Kerimoğlu'nun 'Ben yaptım oldu' mantığı ile, kamu alanlarını peşkeş çektiğini, 95 gündür direnen Bakırköy işçilerinin ağlayarak içeri gireceğini ve Mayıs ayında yapılacak sözleşmelerinin yenileneceğinden şüphe ettiklerini, hepsinin işten kovulacağını düşündüklerini ve bu güne kadar her konuda gerek il, gerek milletvekilleri, gerekse genel merkez yöneticilerine yaptıkları hiç bir şikayete çözüm bulunmadığını belirttiler.

Pazar günü buluşmak üzere protestolarına son veren vatandaşlar, bu güne kadar yöneticilerin Bakırköy halkına bilgi vermediğini ama kendilerinin yapacağı görüşmenin tüm detaylarını kamuoyuna açıklayacaklarını ve verilen sözlerin tutulmaması halinde halk olarak gerekli cevabı sandıkta vereceklerini söyleyerek, Halk Tv önünden ayrıldılar.