“Bugün GATA’da cami açılmış” diyerek tarihe not düştü: “Namaz ve başörtüsü yasaktı!”

GİZLİCE BAHÇEYE ALDILAR, NÖBET TUTTULAR

Askerliğini GATA'da yaptığını belirten Özer, eşinin yemin törenine başörtülü olduğu için katılamadığını açıkladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava kararıp komutanlar gidince nizamiyedeki arkadaşlar bir yaşındaki kızımı görebilmem için eşimi bahçeye alıp, yakalanmayalım diye nöbet tutmuşlardı. Bugün GATA'da cami açılmış."

BAĞRILARAK NAMAZIN YASAK OLDUĞU SÖYLENDİ

Özer, yakın tarihte GATA'da namaz kılmanın nasıl yasaklandığını tanıklığıyla birlikte sosyal medyadan şöyle anlattı: "Ben Korg. Hayri Güner'in habercisiydim. Bu yüzden diğer askerlerden farklı bir mesaim vardı. GATA'da küçük bir mescit vardı fakat kapalıydı. Namazı ya soyunma odasında ya da koğuşta kıldım. Bir gece nöbetçi yüzbaşıya yakalandım. Bana bağırarak namazın yasak olduğunu söyledi. Ben de başka bir mekânın olmadığını söyleyince öfkelendi. TSK Sağlık Komutanının en yakınındaki asker olduğumu öğrenince de küplere bindi."

"BÖLÜK YÜZBAŞISI: 'MURADIM ALLAH AŞKINA NAMAZ KILMA' DİYORDU"



Özer namazın yasak olduğunun söylendiği ertesi gün bölük yüzbaşının kendisine söylediklerini de paylaştı. Özer şunları söyledi:

"Ertesi gün bölük yüzbaşısı, "Muradım Allah aşkına namaz kılma" diyordu telefonda. Ben de "emredersiniz" dedim. Artık namaz yerim doğrudan şeref salonu oldu. Çünkü kimsenin aklına gelmeyecek tek yer orasıydı. Namazımı hiç kaçırmadığım tek zaman dilimi böylece askerliğim oldu. Huşu içinde ve secdelerin kıymetini bilerek."