İstanbul
'da kar yağışı sonrasında İBB
tarafından gerekli önlemler alınmadığı için vatandaşların yollarda yaşadığı kar esaretinin yankıları sürüyor. Meteoroloji'den yapılan tüm uyarılara rağmen yollara yeterli tuz ve solüsyon dökülmediği için trafikte kaos yaşanırken binlerce vatandaş yollarda saatlerce mahsur kalmıştı. Tam da o saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott
ile yemekte buluşup restoranda balık keyfi yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hemen her kesimden tepki geldi. İşte sosyal medyada İmamoğlu'na gösterilen tepkilerden bazıları:
'GÜNDEMİNDE İSTANBUL YOK'
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:
İBB Başkanı, AKOM
'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul yok.
'ÖNGÖRÜSÜZLÜK'
Fatih Portakal:
O gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsetmiyoruz, anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. O yemekte olmaması gerekiyordu. Yani siz, şehriniz kar altındayken ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız bile gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum.
'BALIKÇIDA KAFA ÇEKİYOR'
Can Ataklı:
Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Yağmurda Bodrum
'da, depremde kar tatilinde, İstanbul'a kar krizinde de balıkçıda kafa çekiyor. Salak gibi gideceğin restaurant önüne önceden kar küreme araçlarını gönderirsen, onlar da 10 dakikada bir geçip 'Aman buradan başkan çıkacak. Ayıp olmasın' diye (restaurant önünü) kar küremesi yapıyor.
'PALAVRADAN ADAMLAR'
Nihat Genç:
İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz
elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun
da aynı saatte İsviçre
'de kayak tatilindeymiş. Boş adamlar boş. Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?
Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca:
3 saat süren görüşme İBB kayıtlarında yok, misyonunuzun sayfalarında da görünmüyor. İmamoğlu 'Görüşme önemliydi' dedi. Türk kamuoyu bu 'özel ve önemli' görüşmenin kapsamını merak ediyor. Açıklama yapacak mısınız?
MİLLETE TEPEDEN BAKIŞ
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:
Şehri emanet
ettiğimiz kişi, milletin
derdi yerine bir ülkenin elçisiyle
yemeğe gidiyor. Bunu da
üst perdeden bir dille savunuyor.
Bir tarafa 16 milyonu,
diğer tarafa bir ülkenin büyükelçisiyle
yemeği alıp tavrınızı
milletinizden yana değil
yemekten yana koymanızı
sıradan bir siyasi hata olarak
görmeyeceğiz. Aziz milletimiz
tepeden bakışınızı değerlendirecek,
notunu takdir edecektir. Fatma Damla KAYAYERLİ /
SABAH