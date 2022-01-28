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Giriş Tarihi: 28.1.2022

PKK’dan kaçıp aileleriyle buluştular

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
PKK’dan kaçıp aileleriyle buluştular
BATMAN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan iki örgüt üyesi Batman'da aileleriyle buluşturuldu. 2017'de Fransa'da terör örgütüne katılan erkek örgüt mensubu ile 2014'te İstanbul'da terör örgütüne katılan kadın örgüt mensubu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak teslim oldu. Örgüt mensupları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu. Çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını belirten iki örgüt mensubu, "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat yakalanarak aylarca tutsak, aç ve susuz bırakıldık. Zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak teslim olduk. Kaçma arayışında olan birçok kişi var. Polisler çok iyi davrandı. İyi ki teslim olduk" dedi.
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PKK’dan kaçıp aileleriyle buluştular
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