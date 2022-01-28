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Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:40

THY’de devir teslim töreni gerçekleşti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’de devir teslim töreni gerçekleşti

Türk Hava Yolları’nda  gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından bugün devir teslim töreni yapıldı.

THY'nin Yeşilkoy 'deki genel merkezinde yapılan törenle 2015 yılından beri Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yap İlker Aycı, görevini Prof. Dr. Ahmet Bolat'a teslim etti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan boşalan göreve, THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, istifa eden Mehmet Görkem Aksoy'un yerine THY'de görev yapan Mehmet Kadayıfçılar getirilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar'ın yerine gelen isim ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç olmuştu.

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THY’de devir teslim töreni gerçekleşti
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