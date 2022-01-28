UMKE, rahatsızlanan biri bebek üç kişinin imdadına yetişti

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgede yaşayan hastalar olumsuz yönde etkilerinken, sağlık ekipleri söz konusu vatandaşların imdadına yetişiyor. Diyarbakır'ın Hani ve Eğil ilçelerinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallelerde yaralanan bir çocuk ile rahatsızlanan bebek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye götürüldü.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Azat Kılıç'ın demir kapı altında kalması sonucunda yaralandığı, Eğil ilçesine bağlı Selman Mahallesi'nde yaşayan 4 aylık Serhat Lale'nin de solunum sıkıntısı şikayetlerinin bulunduğu ihbarı yapıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahallelere UMKE sevk edildi. Bölgede belediye ekiplerince yapılan yol açma çalışmasının ardından UMKE ekipleri hastaların evlerine ulaştı. Kılıç ve Lale, ilk müdahalelerinin ardından Hani Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kulp ilçesi Konuklu Mahallesi Kale Mezrasında ise, 44 yaşında yüksek ateş şikayeti olan Şahide Gündüz'ün ailesi ambulans talebinde bulundu. Kar yağışı nedeniyle yoların kapalı olmasından dolayı ekiplerden yardım istenirken ekipler yolu açtı. Yolun açılmasıyla Gündüz, tedavisinin yapılması için Hani ilçe devlet hastanesine götürüldü.