Adalet Bakanlığı’ndan Gaziantep’e 3 proje

Gaziantepli Bakan Abdülhamit Gül'ün görevi devrettiği gün kente yapılacak 3 önemli projenin de 2022 yılı yatırım programında yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamada projelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası; avan, uygulama projeleri ile yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak Adalet Bakanlığı 2022 yılı yatırım programına alındı.

15 bin 754 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak bina bünyesinde Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi, Biyoloji İhtisas Dairesi yer alacak.

Bakanlığın Gaziantep'te yapacağı Personel Eğitim Merkezi ise 35 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip. 2022 yılı yatırım programında yer alan merkezde değişik kapasitelerde 21 adet derslik ve 300 adet oda planlandı. Güvenevler mahallesindeki 33 bin 534 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek binada mesleki eğitimler verilecek.

Yaklaşık 36 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip Nizip Adliyesi ek binası da Adalet Bakanlığı 2022 yılı yatırım programında yer aldı. Projede; 41 Cumhuriyet savcısı, 53 hâkim, 34 adalet uzmanı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, 4 Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Hakimliği, İnfaz Hakimliği, 10 Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile, Çocuk ve İş Mahkemesi de rezerv olarak yapılacak. Binada adli destek ve mağdur hizmetleri, çocuk görüşme ve gözlem odalarına da yer verildi.