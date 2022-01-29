Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na Hızır Aslıyüksek atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine 2011 yılından bu yana Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Hızır Aslıyüksek atandı.

HIZIR ASLIYÜKSEK KİMDİR?

1973 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde dünyaya gelen Aslıyüksek, ortaokul ve liseyi Ardeşen'de okudu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitiren Aslıyüksek, mezuniyeti sonrasında 2000'e kadar Bayrampaşa Beledisi Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalıştı. Marmara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetiminde Yüksek Lisans Eğitimini de tamamlayan Aslıyüksek, MEF Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku üzerine de Yüksek Lisans Eğitimi yaptı. Aslıyüksek, 2000 - 2007 yılları arasında Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp Asistanlığı ve Uzmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine gelen Aslıyüksek, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürdü. Aslıyüksek ayrıca, 2009'dan 2018'e kadar İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak da görev yaptı. 2011'de Başhekim Yardımcılığı görevinden ayrılan Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev alırken, öğretim üyeliği yaptığı dönemde 2007 yılında Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aslıyüksek, 28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine atandı.