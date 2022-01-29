Bakan Kurum: Artık Türkiye afetlerde çaresiz kalan bir ülke değil

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle, inşa edilen 369 sıcak yuvayı, dükkanları, iş yerlerini, köy evlerini Derelili, Doğankentlilere teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını dile getirerek hayırlı olmasını temenni etti.

İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da depremlerde, Antalya'da yangınlarda nasıl çalıştılarsa, sel felaketinin ardından Giresun'un yaralarını sarmak için de seferber olduklarını ve hiçbir vatandaşı aç, açık bırakmadıklarının altını çizen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık ülkemiz afetlerde çaresiz kalan bir ülke değil. Vatandaşın yanında olmaya özen gösteren ve bu noktada gece gündüz çalışan anlayışla çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Kurum, emeği geçen TOKİ Başkanlığına, Kızılay'a, AFAD'a, UMKE'ye, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür ederek, konutların ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.