Bingöl’de 63 yaşındaki hastanın imdadına Umke ekipleri yetişti

Kardan kapanan yollar nedeniyle gözünden rahatsızlığı olan 63 yaşındaki Mahmut Ölçer'in imdadına Umke ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Ölçer'in gözünden ameliyatlı olması nedeniyle ağrılarının artması üzerine evinde rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle vakaya ulaşamayan sağlık ekipleri, UMKE ekibinden yardım istedi. UMKE'nin yardımıyla hasta yaşlı adama ulaşan sağlık ekipleri hastanın evinde yaptıkları müdahalenin ardından evinden alınarak Umke ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek, Genç devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Ölçer'in durumun iyi olduğu öğrenildi.