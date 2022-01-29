Dereli’deki konutların dere yatağına yapıldığı iddia edilmişti! TOKİ’den açıklama:

"TÜM ALAN DOLGU İLE YÜKSELTİLEREK DERE KRET KOTUNUN ÜZERİNE ÇIKARILMIŞTIR"

Açıklamada, bugün www.sozcu.com.tr'de "milleti yanlış yönlendiren ve hiçbir gerçek bilgi içermeyen", "Ders almıyoruz: Dereli'de 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut" başlıklı bir haber yayımlandığı ifade edildi. Giresun'daki sel felaketinin ardından devletin tüm kurumlarının seferberlik anlayışıyla hareket ettiği ve selin izlerini silmek için var gücüyle çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dereli ilçemizde selin olduğu alanlarda aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı olarak çalışmalara başladık. Dereli'nin yerleşim merkezi kuruluşundan sel felaketine kadar plansız bir şekilde ulaşmıştır. Yapılan mevcut durum değerlendirmesi sonucunda ilçede yeni bir ilçe merkezi oluşturulması ve Dereli ilçesinin taşkın kotunun üzerine çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen dere taşkın kotuna göre proje çalışmaları yapılmıştır. Yapılan proje çalışmalarında dere kret kotunun altında hiçbir bağımsız bölüm oluşturulmadığı gibi bodrum kat bile yapılmamış olup tüm alan dolgu ile yükseltilerek dere kret kotunun üzerine çıkarılmıştır. Ayrıca Dereli'de söz konusu çalışma alanın dışında kalan ancak dere yataklarının kenarlarındaki tüm riskli yapılar yıkılarak mevcut yerler yeşil alan yapılmıştır."