800 bin kızılçamla gurur pozu





Böylece, Türkiye'nin en büyük ve imece usulü ile yapılan en önemli ormanlık alanını Boyabat'a kazandırdık. Şimdi ormanlık alana ailemle torunlarımla gidip piknik yapıyorum. Görevde kaldığım 25 yılda 10 bin hektar alanı ağaçlandırdım. Emekli olduktan sonra bir süre küçük bir arazi kiralayıp ağaç fidanı yetiştirdim. Sonrasında ağaç oymacılığı işi yaptım. Yani orman işinden hiç kopmadım" dedi.

KİTAP YAZDI

Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Hikmet Kaya'nın, 42 yıllık meslek hayatında yaşadıklarına ve tecrübelerini anlattığı "Ağaçlar yeşerince" adlı bir de kitabı var. Kitabının, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşkilata dağıttıldığını da söyleyen Kaya, "Bu benim için büyük gurur. Ayrıca hizmetlerinden dolayı dönemin Sinop VAlisi ile Boyabat Kaymakamları başarı belgeleri verdi" diye konuştu.