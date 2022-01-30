800 bin kızılçamla gurur pozu

Sinop'un Boyabat İlçesinde 1978 yılında Orman İşletme Müdürlüğü'nde ağaçlandırma şefi olarak göreve başlayan Hikmet Kaya, Akyörük Köyünde hayvanların otlatıldığı, yaklaşık 3 bin 950 hektar çorak araziyi ağaçlandırmaya karar verdi. Çorak arazi, Kaya'nın çabasıyla orman sahası ilan edildi. 1981'de ekibi ve köylülerin de desteğiyle işe koyulan Kaya, bölgeye 800 bin kızılçam dikti.
Çocuğu gibi bakıp büyüttüğü ağaçlar ise 40 yıl sonra içinde tilkisinden domuzuna, tavşanından ayısına, hatta geyiklerin bile yaşadığı, yemyeşil bir ormana dönüştü. Aradan geçen süreçte emekli olan Kaya, bazı bölümleri mesire alanı olarak ta kullanılan ormanına hala gözü gibi bakıyor. Sahanın fidanlar dikilmeden önceki çıplak fotoğrafıyla 41 yıl sonra aynı yerde poz veren Hikmet Şef; "Bu gurur bize yeter" dedi.
GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK
Arazinin orman sahası ilan edilmesi ve tel örgüyle çevirme işlemlerinin 3 yıl sürdüğünü belirten Kaya, "Saha tamamen çıplak araziydi. Köylülerin hayvanlarını otlattıkları bir yerdi. Üzerinde çayır otları ve karaçalıdan başka bir şey yoktu. Köy muhtarı ile temasa geçip bölgenin orman olması hAlinde köyün etrafının yeşereceğini ve güzelleşeceğini söyledim.
Memnuniyetle karşılayıp bu işi sahiplendiler. Köylülerin desteği bizim için çok önemliydi. Boyabat merkeze 10 dakika mesafedeki araziyi dikenli telle çevirip, Atatürk'ün doğumunun 100. yılında, fidan dikmeye başladık. Fidanları diktikten sonra işimiz bitti demedik. Ağaçlara gözümüz gibi baktık. Bölge az su almasına rağmen sulamasını eksik etmedik.
ÇOCUK BÜYÜTÜR GİBİ
Çam kese böceği ile mücadele ettik. Kışın onları toplayarak tırtılların ağaçlara zarar vermesini önledik. 15-20 yıl, hiç hayvan sokmadan koruduk. Bir çocuk büyütür gibi, bir tavuğun civcivlerine sahip çıktığı gibi o fidanlara sahip çıktık. Ben emekli oldum ama evim bu bölgeye yakın olduğu için hiç kopmadım. Köylülerimiz de bakımını eksik etmedi.
Böylece, Türkiye'nin en büyük ve imece usulü ile yapılan en önemli ormanlık alanını Boyabat'a kazandırdık. Şimdi ormanlık alana ailemle torunlarımla gidip piknik yapıyorum. Görevde kaldığım 25 yılda 10 bin hektar alanı ağaçlandırdım. Emekli olduktan sonra bir süre küçük bir arazi kiralayıp ağaç fidanı yetiştirdim. Sonrasında ağaç oymacılığı işi yaptım. Yani orman işinden hiç kopmadım" dedi.
KİTAP YAZDI
Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Hikmet Kaya'nın, 42 yıllık meslek hayatında yaşadıklarına ve tecrübelerini anlattığı "Ağaçlar yeşerince" adlı bir de kitabı var. Kitabının, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşkilata dağıttıldığını da söyleyen Kaya, "Bu benim için büyük gurur. Ayrıca hizmetlerinden dolayı dönemin Sinop VAlisi ile Boyabat Kaymakamları başarı belgeleri verdi" diye konuştu.