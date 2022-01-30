Bakan Derya Yanık’tan Ali Babacan’a gönderme: “At binmenin maliyetini düşününce…”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, akaryakıt fiyatlarını eleştirmek için sosyal medya platformu Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı. Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan'ın ata bindiğini gösteren fotoğraf karesini paylaşımıyla birlikte sosyal medyadan şunları yazdı: "Benzin fiyatlarını görünce biz."

"AT BİNMENİN MALİYETİNİ DÜŞÜNÜNCE…"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ali Babacan'ın ve eşinin at üzerindeki fotoğraf paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından, "At binmenin maliyetini düşününce, ne denli refaha ulaştığımıza sevinen ben!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!

Twitter'daki paylaşımı sonrasında Ali Babacan'a ise tepki yağdı. Kamile Küçüker isimli vatandaş sosyal medya hesabından Babacan'ın paylaşımı için "Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin, gibi" diyerek tepkisini ortaya koydu. İletişim uzmanı Sevda Türküsev ise Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu atların fiyatı ve aylık bakımı kaç benzin parsı yapar bide onu yazın" yorumunda bulundu. AK Parti Üsküdar Murat Reis Mahalle Başkanı Sinan Ayazoğlu ise "At kiralamanın saati 350 lira. İki at 700 lira. 700 liralık benzinle 12 saat hiç durmadan gezebilirdiniz. 11 saat zarardasınız, kendinizle dalga geçiyorsunuz. Eğer atlar bizim diyorsanız da halk ile dalga geçiyorsunuz! Bilin istedim" ifadelerini kullandı.